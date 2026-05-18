Como arrestato 31enne con divieto di rientro in Italia | aveva precedenti per violenza sessuale

Da quicomo.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Como, un uomo di 31 anni è stato arrestato perché si trovava nel paese nonostante fosse stato vietato il suo rientro in Italia. L’individuo ha precedenti legati a reati di violenza sessuale. La polizia locale ha effettuato controlli sul territorio per verificare il rispetto delle norme sull’immigrazione e sulla sicurezza urbana. Durante le operazioni, è stato individuato l’uomo, che è stato immediatamente arrestato e trasferito in carcere. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione nella zona.

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La polizia di Stato di Como prosegue senza sosta i controlli sul territorio nell’ambito delle attività legate alla sicurezza urbana e al rispetto della normativa sull’immigrazione. L’azione della questura di Como si concentra in particolare sulla verifica delle posizioni amministrative e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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