Como arrestato 31enne con divieto di rientro in Italia | aveva precedenti per violenza sessuale

A Como, un uomo di 31 anni è stato arrestato perché si trovava nel paese nonostante fosse stato vietato il suo rientro in Italia. L’individuo ha precedenti legati a reati di violenza sessuale. La polizia locale ha effettuato controlli sul territorio per verificare il rispetto delle norme sull’immigrazione e sulla sicurezza urbana. Durante le operazioni, è stato individuato l’uomo, che è stato immediatamente arrestato e trasferito in carcere. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione nella zona.

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