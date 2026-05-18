Commerzbank ha confermato di non essere interessata a collaborare con Unicredit, rifiutando l’offerta di acquisizione. La banca tedesca ha dichiarato che, con gli italiani, non riuscirebbe a sostenere le imprese tedesche. Nonostante le richieste di Bruxelles di favorire le operazioni transfrontaliere tra banche europee, Commerzbank ha deciso di mantenere il suo orientamento e ha consigliato ai propri azionisti di non partecipare all’offerta. La posizione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

La moral suasion di Bruxelles che chiede alle banche un superamento delle barriere nazionali caldeggiando le nozze transfrontaliere, non ha smosso Commerzbank che ha formalizzato il suo dissenso nei confronti dell’offerta di acquisto di Unicredit raccomandando ai propri azionisti di non aderire. L’ offerta pubblica di scambio della banca italiana sui tedeschi “non prevede un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco” di Commerzbank, ribadiscono da Francoforte dove si ritiene che il piano di Piazza Gae Aulenti per il futuro dell’istituto sia “vago e comporta rischi considerevoli”. Inoltre, il gruppo italiano “sottostima in modo significativo le perdite di ricavi, sopravvaluta le sinergie e ipotizza un calendario di attuazione irrealistico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Commerzbank respinge ancora Unicredit: “Con gli italiani non riusciremmo a sostenere le imprese tedesche”

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