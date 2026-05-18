Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank hanno diffuso una comunicazione rivolta agli azionisti, sconsigliando di accettare l’offerta di scambio proposta da UniCredit. La decisione deriva dalla valutazione che il piano presentato da UniCredit sia vago e comporti rischi considerevoli. Secondo le autorità di Commerzbank, mantenere l’indipendenza attraverso una strategia autonoma potrebbe generare un valore maggiore per gli azionisti rispetto alla proposta di acquisizione.

Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank raccomandano agli azionisti di non accettare l’offerta di scambio di UniCredit, in quanto non accettarla “crea maggiore valore attraverso una strategia autonoma di successo”. Così una nota di Commerzbank, aggiungendo che “L’offerta” di UniCredit “non riflette adeguatamente il valore fondamentale e il potenziale di crescita di Commerzbank “. Secondo i due Consigli, il piano di UniCredit sulla banca tedesca è “vago e comporta rischi considerevoli”. “ UniCredit sta valutando in modo inaccurato le perdite di fatturato, il potenziale di risparmio sui costi e i costi di ristrutturazione, nonché i tempi necessari per implementare le misure pianificate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Commerzbank, il CdA: “Piano Unicredit vago, comporta rischi considerevoli”

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