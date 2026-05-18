Comincia stasera su Tv8 la nuova stagione del programma con duelli due concorrenti vip

Stasera su Tv8 prende il via una nuova stagione di Celebrity Chef, il programma che vede due concorrenti vip sfidarsi in duelli di cucina. L'appuntamento è alle 20.30 e sarà anche disponibile in streaming su NOW. La trasmissione vede protagonista uno chef noto che si prepara a condurre le sfide con protagonisti noti del mondo dello spettacolo. La stagione si presenta con un format consolidato e con la presenza di personaggi che si sono già distinti in precedenti edizioni.

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