Comincia stasera su Tv8 la nuova stagione del programma con duelli due concorrenti vip
Stasera su Tv8 prende il via una nuova stagione di Celebrity Chef, il programma che vede due concorrenti vip sfidarsi in duelli di cucina. L'appuntamento è alle 20.30 e sarà anche disponibile in streaming su NOW. La trasmissione vede protagonista uno chef noto che si prepara a condurre le sfide con protagonisti noti del mondo dello spettacolo. La stagione si presenta con un format consolidato e con la presenza di personaggi che si sono già distinti in precedenti edizioni.
A lessandro Borghese è pronto per Celebrity Chef 2026, in onda da stasera alle 20.30 su Tv8 e in streaming su NOW. Per la prima volta a fianco di Borghese e Maddalena Fossati, direttrice di La cucina italiana, ci sono altri due giudici che dovranno criticare le performance culinarie: lo chef Roberto Di Pinto e Nonna Silvi, la food blogger da oltre 4 milioni di follower. Tra le star, nomi eccellenti come Jerry Calà, Guido Meda ma la vera sorpresa è Barbara Bouchet, madre del conduttore. Alessandro Borghese chef alle Maldive, cucina dal vivo al tramonto nel resort di lusso X Leggi anche › Che cosa ci fa Alessandro Borghese nella settima puntata di “Don Matteo”? Celebrity Chef 2026 su Tv8: Alessandro Borghese, giudici, cuochi vip ospiti, regolamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Sullo stesso argomento
Al via la nuova stagione del GialappaShow su TV8 con un debutto ricco di sorpreseIn onda dal 30 marzo Sarà Jovanotti ad aprire la nuova, attesissima stagione del GialappaShow, ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santindella...
Stasera su Tv8 al via la nuova stagione di GialappaShow. E il primo co-conduttore ad affiancare Mago Forest incontrerà il suo doppio...(askanews) – Il GialappaShow torna con una formula che negli anni si è rinnovata mantenendo fede alla sua vocazione; far ridere nel segno...
Proprio curioso di vedere cosa farà TV8 che stasera, per fare la vetrina in chiaro di Sky, deve conciliare la semifinale degli #IBI2026 tra Sinner e Medvedev, a forte rischio 3° set, e il #RILIVE che comincia alle 20.45 (e che di suo va già in simulcast su Sky Uno x.com
IL GRANDE TENNIS IN CHIARO SU TV8 ... DALLE 18,30 IN ONDA DA ROMA PER SEGUIRE DALLE 19,00 IL PRIMO MATCH DI JANNIK SINNER . COMINCIA LO SPETTACOLO ... - Facebook facebook