Comincia stasera su Tv8 la nuova stagione del programma con duelli due concorrenti vip

Da iodonna.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Tv8 prende il via una nuova stagione di Celebrity Chef, il programma che vede due concorrenti vip sfidarsi in duelli di cucina. L'appuntamento è alle 20.30 e sarà anche disponibile in streaming su NOW. La trasmissione vede protagonista uno chef noto che si prepara a condurre le sfide con protagonisti noti del mondo dello spettacolo. La stagione si presenta con un format consolidato e con la presenza di personaggi che si sono già distinti in precedenti edizioni.

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A lessandro Borghese è pronto per Celebrity Chef 2026, in onda da stasera alle 20.30 su Tv8 e in streaming su NOW. Per la prima volta a fianco di Borghese e Maddalena Fossati, direttrice di  La cucina italiana, ci sono altri due giudici che dovranno criticare le performance culinarie: lo chef Roberto Di Pinto e Nonna Silvi, la food blogger  da oltre 4 milioni di follower. Tra le star, nomi eccellenti come Jerry Calà, Guido Meda ma la vera sorpresa è Barbara Bouchet, madre del conduttore. Alessandro Borghese chef alle Maldive, cucina dal vivo al tramonto nel resort di lusso X Leggi anche › Che cosa ci fa Alessandro Borghese nella settima puntata di “Don Matteo”? Celebrity Chef 2026 su Tv8: Alessandro Borghese, giudici, cuochi vip ospiti, regolamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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