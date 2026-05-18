Come verranno spesi 78 mln per rendere più moderne le ferrovie di Milano e hinterland e non solo

Un investimento di 78 milioni di euro verrà impiegato in sei anni per migliorare la sicurezza delle ferrovie che collegano Milano e le zone circostanti in Lombardia. I fondi saranno utilizzati per interventi di manutenzione e aggiornamenti delle infrastrutture ferroviarie, con l’obiettivo di rendere più efficienti i servizi e ridurre i rischi legati alla circolazione dei treni. Questa operazione coinvolge diverse linee ferroviarie e si inserisce in un piano di interventi più ampio volto a modernizzare il sistema di trasporto pubblico locale.

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