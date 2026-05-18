Come valorizzare le frazioni? Le risposte al sondaggio
Durante la campagna elettorale sono stati svolti diversi incontri con i residenti delle frazioni, portando alla luce un sentimento diffuso di abbandono e marginalità che interessa queste comunità. I candidati hanno spesso discusso di possibili strategie per valorizzare le frazioni, evidenziando le criticità che queste zone affrontano quotidianamente. I confronti hanno messo in luce la percezione di una mancanza di attenzione e risorse dedicate, suscitando l’interesse verso interventi concreti per migliorare la qualità della vita nei quartieri periferici.
Tra gli aspetti che vengono maggiormente messi in evidenza dai candidati, in seguito soprattutto ai confronti avuto con i residenti di queste comunità durante i vari appuntamenti della campagna elettorale, emerge quello di un diffuso sentimento di abbandono e marginalità subito dalle frazioni a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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