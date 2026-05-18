Come la Destra sociale triestina comanda in Carnia e prende le distanze da Udine | È snob

In Carnia, la Destra sociale triestina ha ottenuto una forte presenza, distinguendosi da Udine e adottando una posizione di distanza. A Trieste, la figura è ben nota, con un impegno politico che dura da diversi anni e una presenza consolidata nelle amministrazioni comunali e provinciali. La persona ha avuto un ruolo attivo nelle decisioni riguardanti progetti pubblici, maggioranze politiche e bilanci. La sua notorietà si è mantenuta nel tempo attraverso incontri e attività legate alla vita politica locale.

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A Trieste lo conoscono tutti: una faccia nota in Comune e in Provincia, un impegno politico decennale, un nome che per anni è stato dentro le stanze dove si decideva su progetti, maggioranze e bilanci. Per questo stupisce vederlo indossare la fascia tricolore non davanti al Municipio di piazza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Udine è snob", come la Destra sociale triestina comanda in CarniaIn Friuli Venezia Giulia la geografia amministrativa sta diventando una questione demografica prima ancora che politica: nei piccoli Comuni di... La destra polacca sta prendendo le distanze da OrbánLa sconfitta di Fidesz in Ungheria sta mettendo in discussione un'amicizia che durava da anni e modellata su sistemi politici illiberali La sconfitta... Come la Destra sociale triestina comanda in Carnia e prende le distanze da Udine: È snobFulvio Sluga guida da due anni Forni Avoltri, ai piedi del Coglians: Carnici e giuliani vanno d’accordo, semmai c’è un po’ di diffidenza verso il capoluogo friulano. Questo è uno degli esempi di pic ... triesteprima.it Complimenti Fabio. Le tue analisi sono di un altro livello, superiore, di quella immondizia che la destra diffonde ed anche delle ambiguita' che la sinistra balbetta. L'implicazione e' ovvia e tu la sai x.com La destra che non ti aspetti. Storia del Movimento Sociale Italiano a PerugiaIntervista con lo storico Luca La Rovere racconta la genesi della destra post-fascista in una delle regioni più rosse d'Italia ... perugiatoday.it