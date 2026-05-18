Come la Destra sociale triestina comanda in Carnia e prende le distanze da Udine | È snob

Da triesteprima.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Carnia, la Destra sociale triestina ha ottenuto una forte presenza, distinguendosi da Udine e adottando una posizione di distanza. A Trieste, la figura è ben nota, con un impegno politico che dura da diversi anni e una presenza consolidata nelle amministrazioni comunali e provinciali. La persona ha avuto un ruolo attivo nelle decisioni riguardanti progetti pubblici, maggioranze politiche e bilanci. La sua notorietà si è mantenuta nel tempo attraverso incontri e attività legate alla vita politica locale.

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A Trieste lo conoscono tutti: una faccia nota in Comune e in Provincia, un impegno politico decennale, un nome che per anni è stato dentro le stanze dove si decideva su progetti, maggioranze e bilanci. Per questo stupisce vederlo indossare la fascia tricolore non davanti al Municipio di piazza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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