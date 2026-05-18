Come insegnare ai bambini a leggere l’orologio

Imparare a leggere l’orologio rappresenta una tappa importante nello sviluppo dei bambini, anche se per loro il tempo rimane un concetto difficile da afferrare. Mentre per gli adulti il passare delle ore è immediatamente comprensibile, i più piccoli devono acquisire questa nozione con pazienza, attraverso l’osservazione e l’esperienza quotidiana. La trasmissione di questa competenza richiede quindi un percorso graduale, che aiuti i bambini a comprendere come si misurano le ore e i minuti.

Per un adulto il tempo è qualcosa di automatico, quasi invisibile. Per un bambino, invece, il passare delle ore è un concetto astratto che richiede esperienza, osservazione e gradualità. Imparare a leggere l’orologio non significa soltanto sapere che ore sono, ma anche comprendere la successione degli eventi, organizzare la giornata e acquisire maggiore autonomia. Quando un bambino inizia a collegare gli orari alle attività quotidiane — il risveglio, la scuola, il pranzo, il gioco, la nanna — costruisce una prima percezione concreta del tempo. È proprio questa associazione tra esperienza e misurazione a rendere più semplice l’apprendimento. In generale, i bambini iniziano a familiarizzare con l’orologio tra i 5 e i 7 anni, anche se ognuno ha tempi e modalità differenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

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