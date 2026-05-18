Come il re delle pompe bianche ha evaso 113 milioni di euro | i sigilli per mafia ai distributori di carburante

Guardia di finanza e Agenzia delle dogane hanno chiuso le attività dei distributori di carburante a marchio Ewa e Synergy: è la fine delle attività legate alla "Penta Petroli Srl", l'azienda amministrata da Vincenzo Salzillo, 66enne originario di Marcianise noto come il "re delle pompe bianche" o. 🔗 Leggi su Today.it

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