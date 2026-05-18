Come funziona la nuova rottamazione delle cartelle estesa ai Comuni e alle multe stradali

È stata approvata una nuova procedura di definizione agevolata delle cartelle di pagamento rivolta anche ai Comuni e alle multe stradali. La misura permette ai cittadini di regolarizzare le posizioni debitorie verso enti locali, come l’Imu, la Tari, la tassa di soggiorno e i canoni concessori, pagando esclusivamente l’importo originario. La novità riguarda sia le cartelle notificate in passato sia quelle ancora in corso di riscossione, offrendo così una possibilità di definizione più ampia rispetto al passato.

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C'è l'ok alla definizione agevolata delle posizioni debitorie verso gli enti locali. In poche parole, questa misura consente al cittadino che ha ricevuto cartelle relative a Imu, Tari, tassa di soggiorno e canoni concessori di regolarizzare la propria posizione versando solo l'importo originario. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dall’Imu alle multe stradali: rottamazione quinquies anche per le cartelle dei ComuniVia libera alla rottamazione quinquies anche ai carichi degli enti territoriali affidati ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). Come funziona la nuova rottamazione delle cartelle estesa ai Comuni e alle multe stradaliÈ arrivato l'ok alla definizione agevolata delle posizioni debitorie verso gli enti locali: il cittadino può regolarizzare senza sanzioni né interessi, pagando fino a un massimo di 54 rate bimestrali ... today.it Il calendario non mente mai. Il 24 e 25 maggio si vota in quasi 900 comuni italiani, con venti capoluoghi tra cui Venezia, unico capoluogo di regione. Chi vince a Venezia porta a casa qualcosa di più di una giunta comunale: porta la prova che il campo largo fu x.com Cartelle, come funziona la sanatoria dei Comuni? Rottamazione anche per Tari e Imu, cosa sapere: la guidaNel decreto fiscale sanatoria estesa ai debiti locali affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione: più tempo per il concordato fiscale delle partite Iva e tolleranza di 5 giorni sui pagamenti ... corriere.it