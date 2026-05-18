Come funziona la nuova rottamazione delle cartelle estesa ai Comuni e alle multe stradali

Da agrigentonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata approvata una nuova procedura di definizione agevolata delle cartelle di pagamento rivolta anche ai Comuni e alle multe stradali. La misura permette ai cittadini di regolarizzare le posizioni debitorie verso enti locali, come l’Imu, la Tari, la tassa di soggiorno e i canoni concessori, pagando esclusivamente l’importo originario. La novità riguarda sia le cartelle notificate in passato sia quelle ancora in corso di riscossione, offrendo così una possibilità di definizione più ampia rispetto al passato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C'è l'ok alla definizione agevolata delle posizioni debitorie verso gli enti locali. In poche parole, questa misura consente al cittadino che ha ricevuto cartelle relative a Imu, Tari, tassa di soggiorno e canoni concessori di regolarizzare la propria posizione versando solo l'importo originario. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Dall’Imu alle multe stradali: rottamazione quinquies anche per le cartelle dei ComuniVia libera alla rottamazione quinquies anche ai carichi degli enti territoriali affidati ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader).

comuni come funziona la nuovaCome funziona la nuova rottamazione delle cartelle estesa ai Comuni e alle multe stradaliÈ arrivato l'ok alla definizione agevolata delle posizioni debitorie verso gli enti locali: il cittadino può regolarizzare senza sanzioni né interessi, pagando fino a un massimo di 54 rate bimestrali ... today.it

comuni come funziona la nuovaCartelle, come funziona la sanatoria dei Comuni? Rottamazione anche per Tari e Imu, cosa sapere: la guidaNel decreto fiscale sanatoria estesa ai debiti locali affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione: più tempo per il concordato fiscale delle partite Iva e tolleranza di 5 giorni sui pagamenti ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web