Colonie estive ed Educampus | al via le domande a San Giovanni Teatino

Da chietitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono aperte le iscrizioni per i Centri estivi 2026 promossi dall’amministrazione comunale di San Giovanni Teatino. I cittadini interessati possono presentare le domande per partecipare alle iniziative di Colonie estive ed Educampus, con la procedura che è già iniziata. Le domande devono essere consegnate entro le scadenze stabilite e seguire le modalità indicate dall’ente. La scelta dei partecipanti avverrà secondo i criteri stabiliti, senza ulteriori dettagli su eventuali requisiti.

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Via libera alla presentazione delle domande per partecipare ai Centri estivi 2026 organizzati dall’amministrazione comunale di san Giovanni Teatino. Un programma ampio e articolato, pensato per offrire a bambini, ragazzi e famiglie occasioni di socialità, gioco, educazione e svago durante i mesi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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