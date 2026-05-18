Colonie estive ed Educampus | al via le domande a San Giovanni Teatino
Sono aperte le iscrizioni per i Centri estivi 2026 promossi dall’amministrazione comunale di San Giovanni Teatino. I cittadini interessati possono presentare le domande per partecipare alle iniziative di Colonie estive ed Educampus, con la procedura che è già iniziata. Le domande devono essere consegnate entro le scadenze stabilite e seguire le modalità indicate dall’ente. La scelta dei partecipanti avverrà secondo i criteri stabiliti, senza ulteriori dettagli su eventuali requisiti.
Via libera alla presentazione delle domande per partecipare ai Centri estivi 2026 organizzati dall’amministrazione comunale di san Giovanni Teatino. Un programma ampio e articolato, pensato per offrire a bambini, ragazzi e famiglie occasioni di socialità, gioco, educazione e svago durante i mesi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
Ragazzo accoltellato in strada a San Giovanni TeatinoUna lite degenerata, poi l’accoltellamento per strada: questo quanto accaduto nel pomeriggio di martedì a San Giovanni Teatino dove un ragazzo è...
Il San Giovanni Teatino calcio vola in EccellenzaEsulta il San Giovanni Teatino Calcio per la conquista del campionato d'Eccellenza.