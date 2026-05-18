Colonie estive ed Educampus | al via le domande a San Giovanni Teatino

Sono aperte le iscrizioni per i Centri estivi 2026 promossi dall’amministrazione comunale di San Giovanni Teatino. I cittadini interessati possono presentare le domande per partecipare alle iniziative di Colonie estive ed Educampus, con la procedura che è già iniziata. Le domande devono essere consegnate entro le scadenze stabilite e seguire le modalità indicate dall’ente. La scelta dei partecipanti avverrà secondo i criteri stabiliti, senza ulteriori dettagli su eventuali requisiti.

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