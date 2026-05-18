Colleferro scoperto finto dentista Igienista eseguiva impianti e protesi senza laurea Due denunce dopo il blitz dei Nas

A Colleferro è stato scoperto un professionista che esercitava come dentista senza aver conseguito alcuna laurea. L’uomo, che si presentava come igienista dentale, svolgeva procedure di impianti e protesi all’interno di uno studio privato. L’intervento dei Carabinieri del NAS è avvenuto a seguito di segnalazioni e di un’indagine condotta dai colleghi della compagnia locale. Dopo il blitz, sono state presentate due denunce nei confronti del soggetto coinvolto.

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