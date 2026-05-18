Colleferro scoperto finto dentista Igienista eseguiva impianti e protesi senza laurea Due denunce dopo il blitz dei Nas
A Colleferro è stato scoperto un professionista che esercitava come dentista senza aver conseguito alcuna laurea. L’uomo, che si presentava come igienista dentale, svolgeva procedure di impianti e protesi all’interno di uno studio privato. L’intervento dei Carabinieri del NAS è avvenuto a seguito di segnalazioni e di un’indagine condotta dai colleghi della compagnia locale. Dopo il blitz, sono state presentate due denunce nei confronti del soggetto coinvolto.
Smascherato un igienista dentale che si spacciava per medico in uno studio di Colleferro. Sono stati i Carabinieri del NAS, intervenuti a seguito di precise segnalazioni e dopo un attento e mirato lavoro dei loro colleghi della compagnia di Colleferro a intervenire.Secondo quanto emerso dalle. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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