Coldebella Notte Real ha trascorso sette anni nella Virtus, dal 1989 al 1996, giocando 260 partite e segnando 2.550 punti. Durante il suo periodo in squadra, ha vinto sei trofei, tra cui tre scudetti consecutivi dal 1993 al 1995, una Coppa Italia nel 1990, una Supercoppa nel 1995 e la Coppa delle Coppe nel 1990. La sua carriera con la Virtus si è conclusa con un ricco palmarès e numerose presenze in campo.

Sette anni in Virtus, dal 1989 al 1996 con 260 presenze e 2.550 punti. Sette stagioni e sei trofei: tre scudetti (dal 1993 al 1995), una Supercoppa (1995), una Coppa Italia (1990) e la Coppa delle Coppe del 1990. Stiamo parlando di un ragazzo che avrebbe potuto diventare capitano della Virtus, ma che nel 1996 decide di lasciare il bianconero per andare ad Atene, all’Aek. Non una scelta economica, ma di cuore, perché Claudio si lascia trasportare dall’amore per Christina. Claudio, di cognome fa Coldebella: play di belle speranze che arriva nel 1989 a Bologna. Dopo la prima stagione, ricca di soddisfazioni con la canotta bianconera, c’è un intrigo con la Scaligera Verona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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