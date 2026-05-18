Coach Belletti Un traguardo ambìto dal giorno del raduno

Dopo la vittoria in gara-2 contro Civitanova Marche, coach Michele Belletti ha espresso soddisfazione per il risultato, definendolo un traguardo che desideravano raggiungere sin dal giorno del raduno. La partita si è conclusa con il costone che ha ottenuto un risultato positivo, confermando così un obiettivo di lungo periodo. La squadra ha dimostrato determinazione e ha portato a casa un successo importante nel percorso stagionale.

"Bellissimo risultato: un traguardo a cui ambivamo dal giorno del raduno". Questa la soddisfazione di coach Michele Belletti dopo la vittoria in gara-2 del suo Costone su Civitanova Marche. Un successo che spalanca le porte della semifinale al Vismederi. "È un risultato frutto di un gruppo molto serio, di una società che si è affacciata alla B Interregionale in maniera molto credibile, in maniera molto seria, avendo il coraggio di fare delle scelte coraggiose e di organizzarsi – ha detto ancora Belletti –; di un gruppo di giocatori speciali, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista umano; di uno staff che mi è stato vicino, mi ha veramente supportato in maniera che mi tocca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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