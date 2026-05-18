Clima l’IPCC mette in dubbio gli scenari più catastrofici

Gli scienziati dell’IPCC hanno rifiutato alcune previsioni di aumento della temperatura globale che ipotizzavano un incremento di 4,4 °C. La decisione si basa su nuove analisi che tengono conto di dati aggiornati sul calo della popolazione mondiale e sulle emissioni di gas serra. Questi cambiamenti influiscono sulle stime delle possibili conseguenze del riscaldamento, portando a una revisione degli scenari più estremi considerati in passato. La discussione riguarda quindi le proiezioni future sul clima e i fattori che le influenzano.

? Domande chiave Perché gli scienziati dell'ONU hanno bocciato lo scenario da 4,4 °C?. Come influisce il calo demografico sulle nuove stime del riscaldamento?. Chi ha alimentato le previsioni basate su modelli ormai superati?. Quali variabili socioeconomiche hanno reso irrealizzabili le vecchie proiezioni?.? In Breve Popolazione prevista 10,2 miliardi entro il 2100 contro i 14,5 miliardi ipotizzati.. Nuova stima riscaldamento a 2,5 °C rispetto ai 4,4 °C del modello SSP5-8.5.. Emissioni CO2 previste dimezzate rispetto ai 71 miliardi di tonnellate del vecchio scenario.. Roger Pielke Jr. critica l'uso di ipotesi tecnologiche e politiche irrealizzabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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