Clessidra Factoring | fatturato a +33% e utile a 2,1 milioni di euro

Nel primo trimestre dell'anno, Clessidra Factoring ha registrato un aumento del fatturato del 33%, raggiungendo un utile di 2,1 milioni di euro. La società ha continuato a espandere la propria attività, nonostante il rallentamento del credito a livello nazionale che ha coinvolto molte PMI italiane. Si sono sollevate anche preoccupazioni riguardo ai costi del factoring, che potrebbero incidere sui margini operativi delle aziende clienti. Le domande principali riguardano l’impatto di queste dinamiche sulle imprese e sui loro bilanci.

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? Domande chiave Come influisce il rallentamento del credito nazionale sulle PMI italiane?. Quali rischi comporta il costo del factoring per i margini operativi?. Perché la domanda di liquidità cresce nonostante l'instabilità geopolitica globale?. Cosa significa la saturazione del mercato creditizio per le imprese in ristrutturazione?.? In Breve Impieghi cresciuti del 19% con monte crediti a 360 milioni di euro.. Gestione di 296 clienti attivi e circa 1.700 debitori a marzo 2026.. Credito nazionale in crescita a 3.158,8 miliardi secondo dati Unimpresa.. Instabilità geopolitica e calo Nikkei dello 0,97% influenzano i mercati globali..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clessidra Factoring: fatturato a +33% e utile a 2,1 milioni di euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Coop Liguria: fatturato oltre 864 milioni e utile a 24,9 milioni?? Cosa scoprirai Come viene redistribuito il 95% dei ricavi tra le famiglie liguri? Chi sono i nuovi profili under 30 che guideranno la cooperativa?... eurointerim spa: fatturato a 140 milioni di euro nel 2025Eurointerim Spa chiude l’esercizio 2025 con un fatturato pari a 140 milioni di euro, registrando un nuovo incremento e confermando il proprio ruolo... Clessidra Factoring: turnover +33% e impieghi +19% nel I trimestre 2026Clessidra Factoring ha chiuso il primo trimestre con un turnover di 339 milioni di euro, in aumento del 33% sullo stesso periodo del 2025. simplybiz.eu Clessidra Factoring, nel primo trimestre turnover balza a 339 milioni di euro (+33%)(Teleborsa) - Clessidra Factoring, operatore finanziario focalizzato sul supporto delle PMI anche in fase di risanamento che fa capo al Gruppo Finanziario Clessidra, ha chiuso il primo trimestre del 2 ... finanza.repubblica.it