Claudio Amendola | Chiudere con Francesca Neri è stata una mia scelta ma certe cose ti destabilizzano Oggi siamo in equilibrio
L’attore ha recentemente affrontato di nuovo il tema della separazione dalla sua ex moglie durante un’intervista. Ha spiegato che la decisione di chiudere il matrimonio è stata sua, anche se ha ammesso che alcuni aspetti lo hanno destabilizzato. Dopo un periodo di difficoltà, ha riferito di aver ritrovato un equilibrio e di averci messo del tempo per superare quel momento. Nessuna altra informazione sui motivi o sui dettagli personali è stata fornita durante il colloquio.
Claudio Amendola torna a parlare della fine del matrimonio con Francesca Neri. Intervistato da Vanity Fair, l’attore ha dichiarato: “Mi ci è voluto un po’ per superarlo. Anche se finirla è stata una mia scelta, certe cose ti destabilizzano. Venticinque anni insieme non si cancellano e mi riempie il cuore di gioia che sia io che Francesca siamo finalmente in equilibrio”. Una relazione che gli ha dato stabilità: “Mi ha dato una stabilità che non mi sarei mai sognato di vivere e che mi ha fatto crescere come uomo e come essere umano. Chiuso quel capitolo, ho pian piano imparato a reggermi sulle mie gambe e a essere stabile per conto mio”. Oggi, entrambi hanno ritrovato la felicità. 🔗 Leggi su Tpi.it
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Claudio Amendola è tornato a parlare della sua vita e ha aperto il cuore sulla fine del suo matrimonio con Francesca Neri. Dopo tanti anni, oggi si sente finalmente in equilibrio e sereno. Ha condiviso con dolcezza che per lui chiudere quel capitolo è stata u - Facebook facebook
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