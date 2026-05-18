L’attore ha recentemente affrontato di nuovo il tema della separazione dalla sua ex moglie durante un’intervista. Ha spiegato che la decisione di chiudere il matrimonio è stata sua, anche se ha ammesso che alcuni aspetti lo hanno destabilizzato. Dopo un periodo di difficoltà, ha riferito di aver ritrovato un equilibrio e di averci messo del tempo per superare quel momento. Nessuna altra informazione sui motivi o sui dettagli personali è stata fornita durante il colloquio.

Claudio Amendola torna a parlare della fine del matrimonio con Francesca Neri. Intervistato da Vanity Fair, l’attore ha dichiarato: “Mi ci è voluto un po’ per superarlo. Anche se finirla è stata una mia scelta, certe cose ti destabilizzano. Venticinque anni insieme non si cancellano e mi riempie il cuore di gioia che sia io che Francesca siamo finalmente in equilibrio”. Una relazione che gli ha dato stabilità: “Mi ha dato una stabilità che non mi sarei mai sognato di vivere e che mi ha fatto crescere come uomo e come essere umano. Chiuso quel capitolo, ho pian piano imparato a reggermi sulle mie gambe e a essere stabile per conto mio”. Oggi, entrambi hanno ritrovato la felicità. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Claudio Amendola: “Chiudere con Francesca Neri è stata una mia scelta, ma certe cose ti destabilizzano. Oggi siamo in equilibrio”

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