Classifica Serie A 2025-2026 | tutti i risultati della 37^ giornata

Nella giornata numero 37 del campionato di Serie A 2025-2026 sono stati disputati diversi incontri che hanno portato a nuovi incontri e aggiornamenti nella classifica generale. Sono stati segnati goal e punti sono stati assegnati alle squadre coinvolte, influenzando la posizione in classifica. La giornata si è conclusa con alcune partite ancora in corso o in attesa di risultati ufficiali, mentre altri incontri hanno già determinato gli esiti definitivi. Di seguito vengono riportati i risultati dettagliati e la posizione aggiornata delle squadre.

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Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 37^ giornata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Classifica serie A 25-26 dopo la vittoria della Juventus sull Atalanta Sullo stesso argomento Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 27^ giornata Effetto Lazio e Torino, la Serie A 2025/26 si chiuderà con meno spettatori e stadi meno pieni del 2024/25. La classifica squadra per squadra: prosegue il testa a testa in vetta tra Milan e Inter x.com [2025/2026 Serie B italiana] Classifica dopo la 35a giornata reddit Classifica Serie A 2025/26 live: tutti gli aggiornamenti e la posizione del MilanClassifica Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle partite del campionato italiano di Serie A e la posizione del Milan La lotta ai piani alti è pronta ad accendersi: la classifica di Serie A 202 ... msn.com Classifica Serie A 2025/26 live: tutti gli aggiornamenti e la posizione della JuveClassifica Serie A 2025/26 LIVE: tutti gli aggiornamenti con la posizione della Juve e la situazione aggiornata dopo ogni partita La corsa al vertice è pronta a infiammarsi: la classifica Serie A 2025 ... msn.com