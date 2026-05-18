Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato
Nella stagione 2023-2024 della Serie A, Mateo Retegui ha concluso come capocannoniere con 25 gol segnati. La classifica marcatori del campionato 2025-2026 sta iniziando a delinearsi, con alcuni giocatori che si distinguono per il numero di reti realizzate. Questi attaccanti sono al centro dell’attenzione per le loro prestazioni sul campo e per la corsa alla conquista dei primi posti nella classifica. I dati aggiornati mostrano le differenze tra i vari goleador e le tendenze in atto nel campionato in corso.
Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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