Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato

Nella stagione 2023-2024 della Serie A, Mateo Retegui ha concluso come capocannoniere con 25 gol segnati. La classifica marcatori del campionato 2025-2026 sta iniziando a delinearsi, con alcuni giocatori che si distinguono per il numero di reti realizzate. Questi attaccanti sono al centro dell’attenzione per le loro prestazioni sul campo e per la corsa alla conquista dei primi posti nella classifica. I dati aggiornati mostrano le differenze tra i vari goleador e le tendenze in atto nel campionato in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Classifica serie A 25-26 dopo la vittoria della Juventus sull Atalanta Rabbi mantiene il comando della classifica marcatori dei #Playoff2026, ma Grandolfo prepara il possibile sorpasso #DoveognilivelloConta #SerieCSkyWifi x.com Serie A, risultati e marcatori: Lecce da sogno nel finale, Cagliari salvoLa Cremonese ha vinto a Udine, ma viene sorpassata in classifica dal Lecce nel finale che fa un passo in avanti verso la salvezza. I grigiorossi sono attesi nell’ultima giornata dalla partita casaling ... calciomercato.it Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 37ª giornataCome un viaggio nel passato, l’intera giornata di Serie A si gioca tutta di domenica, seppur in orari differenti. Il menù della 37ª giornata si apre alle ore 12 con 5 gare in programma, tutte decisive ... sportparma.com Capolista di Serie A in ogni giornata di campionato reddit