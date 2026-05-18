Civ Minimoto alla Pista Azzurra | piloti da Svizzera e Slovacchia per la gara del Mc Ttn Racing club

Durante il fine settimana si è svolta una tappa del Campionato italiano velocità Minimoto presso la Pista Azzurra di Borgo Ticino. Alla gara hanno partecipato piloti provenienti dalla Svizzera e dalla Slovacchia, creando un evento internazionale all’interno del circuito. La competizione ha visto diverse sessioni di prove e le corse ufficiali, con i piloti che si sono confrontati in un clima di grande concentrazione. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei vincitori, portando a termine un’altra giornata di gare emozionanti.

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