Civ Minimoto alla Pista Azzurra | piloti da Svizzera e Slovacchia per la gara del Mc Ttn Racing club

Da novaratoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana si è svolta una tappa del Campionato italiano velocità Minimoto presso la Pista Azzurra di Borgo Ticino. Alla gara hanno partecipato piloti provenienti dalla Svizzera e dalla Slovacchia, creando un evento internazionale all’interno del circuito. La competizione ha visto diverse sessioni di prove e le corse ufficiali, con i piloti che si sono confrontati in un clima di grande concentrazione. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei vincitori, portando a termine un’altra giornata di gare emozionanti.

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Si è concluso il fine settimana dedicato alla tappa del Campionato italiano velocità (Civ) Minimoto, ospitato presso la Pista Azzurra di Borgo Ticino. L'evento sportivo è stato organizzato dal moto club novarese Mc Ttn Racing club, guidato dal presidente Alessandro De Gregori. Il programma della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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