Cittadini egiziani intervenuti dopo l’incidente di Modena
Dopo l’incidente avvenuto nel centro di Modena, alcuni cittadini egiziani sono intervenuti per fermare il 31enne che aveva investito sette persone. Tra loro ci sono Osama Shalaby e suo figlio Mohammed, che si sono uniti ad altri passanti nel tentativo di bloccare l’uomo. L’incidente ha causato preoccupazione tra la popolazione locale, e l’intervento di questi cittadini ha contribuito a neutralizzare l’autore dell’atto. La polizia è arrivata sul posto poco dopo per gestire la situazione.
Sono egiziani Osama Shalaby e il figlio Mohammed. Sono intervenuti insieme ad altri cittadini per immobilizzare il 31enne che ha investito sette persone nel centro di Modena. Lo scrive Modena Today. “Il nostro sogno è una casa per la famiglia”. Il sindaco: “La risposta migliore a chi alimenta odio” Egiziani, ma non solo, sono intervenuti a prestare soccorso. Inferno a Modena ieri pomeriggio: l’auto lanciata contro i pedoni nel centro, poi il caos, le urla, i feriti a terra. E infine alcune persone che, senza conoscersi tra loro, corrono verso l’uomo indicato come responsabile per fermarlo: sono italiani, egiziani, pakistani. Innanzitutto Luca Signorelli, l’uomo che, per primo, non ha esitato a bloccare Salim El Koudri una volta uscito dall’auto con un coltello in mano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Sullo stesso argomento
Auto sulla folla a Modena, Meloni: "Grazie ai cittadini che sono intervenuti""Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo.
Ocean Viking al porto di Ancona, fermati tre cittadini egiziani sospettati di essere scafistiANCONA – Tre presunti scafisti, di origine egiziana, sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei controlli eseguiti dopo lo sbarco ad Ancona...
A Modena l'attentatore è stato bloccato da Luca Signorelli, ferito a coltellate, e da due cittadini egiziani intervenuti per aiutarlo. Ma la Lega ignora i migranti per piegare il coraggio collettivo alla solita propaganda razzista e acchiappaclick. Uno sciacallaggio sq x.com
Il ministro degli Esteri ha scritto al collega Piantedosi per premiare Luca Signorelli e gli altri cittadini, tra cui due egiziani, intervenuti coraggiosamente per bloccare l'aggressore - Facebook facebook
Auto sulla folla a Modena, il racconto dei due egiziani che hanno aiutato a fermare l'aggressoreIl caso dell’auto sulla folla a Modena continua a far discutere: il sindaco ha ringraziato pubblicamente i cittadini intervenuti per bloccare il responsabile dopo l’attacco. notizie.it
Nessuna paura: chi sono i due egiziani che hanno aiutato Luca Signorelli a fermare l'attentatore di ModenaDopo l’attacco compiuto da Salim El Koudri contro alcuni passanti a Modena, emergono le storie di chi ha contribuito a fermarlo. Tra loro ci sono Osama e Mohammed Shalaby, padre e figlio egiziani che ... ilgiornale.it