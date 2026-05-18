Dopo l’incidente avvenuto nel centro di Modena, alcuni cittadini egiziani sono intervenuti per fermare il 31enne che aveva investito sette persone. Tra loro ci sono Osama Shalaby e suo figlio Mohammed, che si sono uniti ad altri passanti nel tentativo di bloccare l’uomo. L’incidente ha causato preoccupazione tra la popolazione locale, e l’intervento di questi cittadini ha contribuito a neutralizzare l’autore dell’atto. La polizia è arrivata sul posto poco dopo per gestire la situazione.

Sono egiziani Osama Shalaby e il figlio Mohammed. Sono intervenuti insieme ad altri cittadini per immobilizzare il 31enne che ha investito sette persone nel centro di Modena. Lo scrive Modena Today. “Il nostro sogno è una casa per la famiglia”. Il sindaco: “La risposta migliore a chi alimenta odio” Egiziani, ma non solo, sono intervenuti a prestare soccorso. Inferno a Modena ieri pomeriggio: l’auto lanciata contro i pedoni nel centro, poi il caos, le urla, i feriti a terra. E infine alcune persone che, senza conoscersi tra loro, corrono verso l’uomo indicato come responsabile per fermarlo: sono italiani, egiziani, pakistani. Innanzitutto Luca Signorelli, l’uomo che, per primo, non ha esitato a bloccare Salim El Koudri una volta uscito dall’auto con un coltello in mano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Cittadini egiziani intervenuti dopo l’incidente di Modena.

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