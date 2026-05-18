La Città Proibita, situata nel cuore di una grande metropoli cinese, è uno dei monumenti più visitati al mondo, attirando circa 19 milioni di visitatori ogni anno. All’interno di questa area storica si trova il Museo del Palazzo, noto anche come Museo Nazionale della Cina, che ospita numerose collezioni di opere d’arte e manufatti antichi. Pur condividendo l’attenzione di molti con il Museo Nazionale, la Città Proibita mantiene un ruolo centrale come simbolo culturale in Asia.

Sebbene il Museo Nazionale della Cina attiri milioni di persone, il Museo del Palazzo, situato all’interno della Città Proibita, resta il cuore culturale dell’Asia per importanza simbolica. È il complesso monumentale più visitato al mondo, con picchi che hanno superato i 15-19 milioni di visitatori l’anno (ora regolati da tetti giornalieri). Ospita la più vasta collezione di manufatti imperiali delle dinastie Ming e Qing, conservati in oltre 900 edifici che rappresentano l’apice dell’architettura tradizionale cinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Città Proibita, un tesoro da 19 milioni di visitatori

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Forbidden City's Zero-Waste Program Turns Waste into Souvenirs

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