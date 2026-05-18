Città Metropolitana di Napoli approvato il rendiconto | dal Consiglio l' ok a fondi per Scampia e Ischia

Da napolitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio della Città Metropolitana di Napoli ha approvato il rendiconto finanziario, che mostra un avanzo libero di 101 milioni di euro. Questa cifra rappresenta un aumento di 25 milioni rispetto all’anno precedente ed è destinata a essere utilizzata nel bilancio del 2026. Tra le decisioni prese, ci sono anche fondi destinati a interventi a Scampia e Ischia. La certificazione della solidità finanziaria dell’ente si basa sui dati emersi dall’approvazione del rendiconto.

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Un avanzo libero pari a 101 milioni di euro da applicare sul bilancio 2026 (in aumento di 25 milioni rispetto all’anno precedente), che certifica la solidità finanziaria dell'ente. È questa la quota disponibile, al netto degli accantonamenti e dei vincoli maturati nel 2025, del risultato di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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