Città di Castello | 92.000 euro per un nuovo hub digitale under 35

A Città di Castello sono stati destinati 92.000 euro per la realizzazione di un nuovo hub digitale rivolto ai giovani sotto i 35 anni. La struttura sorgerà all’interno di Palazzo Vitelli e sarà gestita da un’azienda locale incaricata di coordinare le attività e i servizi offerti. La creazione di questo spazio mira a favorire l’innovazione e l’inclusione digitale tra i giovani del territorio, con l’obiettivo di offrire opportunità di formazione e confronto. Restano comunque aperti i dubbi su come questa iniziativa potrà contribuire a trattenere i giovani nel comune.

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? Domande chiave Come potrà questo spazio fermare la fuga dei giovani dal territorio?. Chi gestirà concretamente le attività all'interno di Palazzo Vitelli?. Quali servizi specifici troveranno gli under 35 nel rione San Giacomo?. Perché la scelta della biblioteca comunale è strategica per il progetto?.? In Breve Gestione affidata alla cooperativa Generazione T guidata dal presidente Samuele Tomasselli.. Spazi situati nel rione San Giacomo presso la biblioteca comunale di San Egidio.. Assessore Calagreti e assessore Guerri coordinano il progetto con Cristina Grilli.. Apertura ufficiale prevista nelle prossime settimane dopo i laboratori di ascolto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Città di Castello: 92.000 euro per un nuovo hub digitale under 35 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rwanda, le pays le plus autoritaire au monde Sullo stesso argomento Marudo: nasce il nuovo hub da 35.000 mq, motore del Lodigiano? Cosa sapere A Marudo inizia la costruzione del nuovo hub logistico Td Synnex da 35. Leggi anche: Itas Mutua: 2,7 milioni di euro per premiare 92.000 soci Voglio un castello! reddit S. MICHELE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA - Results on X | Live Posts & Updates x.com Morto il figlio di Quasimodo. Alessandro, cuore e mente del Premio letterario Città di CastelloCittà di Castello, 2 maggio 2025 - E' morto a Milano Alessandro Quasimodo. Regista teatrale, attore e scrittore era figlio d'arte: il padre è stato il premio Nobel per la letteratura Salvatore ... lanazione.it Agenti aggrediti a Città di Castello, arrestati in dueDue stranieri sono stati arrestati in seguito all'aggressione subita dal personale della Polizia di Stato di Città di Castello intervenuto presso la stazione ferroviaria tifernate in quanto ... ansa.it