Circolare e sociale l’impegno di Quid tra i rotoli di stoffa

Un'azienda nel settore tessile ha annunciato il suo impegno nel settore sociale e circolare, concentrandosi sulla lavorazione di rotoli di stoffa. La sua attività si svolge in zone dove la filiera della moda potrebbe interrompersi, avviando così processi di design e produzione in queste aree. La strategia si focalizza sull’utilizzo di materiali residui e sulla creazione di prodotti sostenibili, evitando sprechi e favorendo un modello di produzione più responsabile. L’obiettivo è promuovere un percorso di sviluppo che integri aspetti sociali e ambientali.

"DOVE la filiera della moda si fermerebbe, è lì che inizia il nostro processo di design e produzione. Dove il mercato del lavoro esclude, noi coltiviamo talenti. La nostra missione comincia laddove gli altri si fermano". Basterebbero queste poche parole, scandite dalla presidente e fondatrice dell’impresa sociale Quid, Anna Fiscale, a sintetizzare i valori del brand di moda etica Progetto Quid. Nato a Verona nel 2013, il brand non è solo una “bella storia“, che parla di riscatto e nuove possibilità: è un esempio riuscito di modello imprenditoriale capace di coniugare sostenibilità ambientale e inclusione sociale. Grazie a Progetto Quid,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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