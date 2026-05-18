Cinque sere di tragedie risate e genitori col telefonino | tornano gli studenti-attori del Classico

Arezzo ha ospitato cinque serate dedicate al teatro scolastico, coinvolgendo ottanta studenti e attirando centinaia di parenti presenti nel pubblico. Durante le serate, gli studenti-attori hanno dato vita a spettacoli che hanno attirato l’attenzione di chi assisteva anche con i telefoni in mano, pronti a catturare ogni momento. La manifestazione si è svolta nel teatro del centro storico, trasformando per una settimana il luogo in un palcoscenico ricco di rappresentazioni teatrali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

AREZZO – Cinque sere di spettacolo, ottanta studenti, centinaia di parenti pronti a filmare pure gli starnuti e il Pietro Aretino che per una settimana si trasforma nel regno del teatro scolastico. Insomma: torna “Il Classico in Scena” e al Petrarca, invece delle verifiche, si studiano battute, costumi e drammi esistenziali. Che poi, a ben vedere, sono la stessa cosa. Da mercoledì 20 a domenica 24 maggio il palco aretino ospiterà la rassegna conclusiva del laboratorio teatrale curato dall’associazione Noidellescarpediverse, una di quelle tradizioni cittadine che resistono più delle buche in strada e delle polemiche sui cantieri. Trentatré anni consecutivi di laboratorio: praticamente un’istituzione parallela. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Cinque sere di tragedie, risate e genitori col telefonino: tornano gli studenti-attori del Classico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SI PUÒ SOPRAVVIVERE A TUTTO. ANCHE A SÉ STESSI. GIORGIO MONTANINI passa dal BSMT! Sullo stesso argomento Husk e l’AI: 100k visualizzazioni per le risate su tragedieUn creatore di contenuti noto come Husk ha trasformato l'interazione con un assistente virtuale in una serie di scambi grotteschi e comici, rivelando... ‘Stregati da Sophia’, riconoscimenti e premi per gli studenti del Liceo ClassicoTempo di lettura: 2 minutiAncora un successo straordinario per gli studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento, che hanno fatto...