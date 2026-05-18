Cinque sere di tragedie risate e genitori col telefonino | tornano gli studenti-attori del Classico
Arezzo ha ospitato cinque serate dedicate al teatro scolastico, coinvolgendo ottanta studenti e attirando centinaia di parenti presenti nel pubblico. Durante le serate, gli studenti-attori hanno dato vita a spettacoli che hanno attirato l’attenzione di chi assisteva anche con i telefoni in mano, pronti a catturare ogni momento. La manifestazione si è svolta nel teatro del centro storico, trasformando per una settimana il luogo in un palcoscenico ricco di rappresentazioni teatrali.
AREZZO – Cinque sere di spettacolo, ottanta studenti, centinaia di parenti pronti a filmare pure gli starnuti e il Pietro Aretino che per una settimana si trasforma nel regno del teatro scolastico. Insomma: torna “Il Classico in Scena” e al Petrarca, invece delle verifiche, si studiano battute, costumi e drammi esistenziali. Che poi, a ben vedere, sono la stessa cosa. Da mercoledì 20 a domenica 24 maggio il palco aretino ospiterà la rassegna conclusiva del laboratorio teatrale curato dall’associazione Noidellescarpediverse, una di quelle tradizioni cittadine che resistono più delle buche in strada e delle polemiche sui cantieri. Trentatré anni consecutivi di laboratorio: praticamente un’istituzione parallela. 🔗 Leggi su Lortica.it
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