Cinema e Africa allo Spazio Alfieri il Kibaka Festival

Al cinema dello Spazio Alfieri si tiene la decima edizione del Kibaka Festival, dedicato alle produzioni africane. L’evento si concentra sulla capacità delle immagini di comunicare aspetti della vita contemporanea nel continente africano. Per tutta la durata del festival vengono proiettati film che esplorano temi sociali, culturali e politici, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla realtà africana. L’iniziativa mira a valorizzare il ruolo del cinema come mezzo universale di espressione.

Una decima edizione che mette al centro la forza visiva e universale del grande schermo per raccontare la contemporaneità. Dal 18 al 20 maggio, Firenze si conferma il punto d'incontro ideale per il confronto culturale grazie al Kibaka African Film Festival. Quest'anno la manifestazione concentra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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