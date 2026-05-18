CineGazebo | alfabetizzazione audiovisiva nelle scuole
Nell’ambito di un progetto dedicato all’alfabetizzazione audiovisiva, si terranno tre lezioni dal vivo nel Cinegazebo, intitolate “Un’Altra Alice o forse la stessa?”. Le sessioni sono programmate dal 20 al 22 maggio 2026 in tre diverse scuole di Bari, situate nei quartieri Stanic, San Paolo e il quartiere Falcone Borsellino. L’iniziativa si svolge nella Stanza delle Meraviglie cinematografiche, coinvolgendo studenti delle rispettive scuole in attività di approfondimento sul linguaggio audiovisivo.
Un’Altra Alice o forse la stessa? S’intitola la lezione dal vivo che si terrà nel Cinegazebo, Stanza delle Meraviglie cinematografiche il 20, 21, 22 maggio 2026 in tre scuole di Bari: Plesso Falcone Borsellino, quartiere Stanic, Plesso Petrignani, quartiere San Paolo, Plesso Tommaso Fiore. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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