Nella notte tra domenica e lunedì, la provincia cinese del Guangxi è stata interessata da un terremoto di magnitudo 5,2. L'evento sismico si è verificato poco dopo mezzanotte e ha provocato la morte di due persone. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti tra la popolazione. Le autorità locali stanno valutando la situazione e hanno avviato le operazioni di soccorso nelle aree più colpite.

(LaPresse) – Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito la provincia cinese del Guangxi poco dopo mezzanotte di lunedì. Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite, mentre oltre 7.000 residenti di Liuzhou sono stati evacuati. Crolli e frane hanno danneggiato 13 edifici e bloccato le strade della zona. I servizi ferroviari su Liuzhou sono stati cancellati o ritardati. La ricerca dei dispersi si è conclusa a mezzogiorno, con il ritrovamento vivo di un uomo di 91 anni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Cina, terremoto di magnitudo 5,2 nello Guangxi: due morti

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