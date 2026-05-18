Cina nuovi adattatori sul J-10C | attacchi a 500 km nell’Indo-Pacifico

Recentemente sono stati individuati nuovi adattatori sul velivolo J-10C in Cina, che permettono l'installazione di attacchi a circa 500 chilometri nell’area dell’Indo-Pacifico. Questa modifica potrebbe influenzare le dinamiche delle operazioni aeree nella regione, modificando le capacità di interdizione e attacco delle forze coinvolte. Si tratta di una novità che fa discutere gli analisti, in particolare riguardo alla potenziale neutralizzazione di alcuni sistemi di difesa e alle nuove regole di ingaggio che potrebbero essere adottate.

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? Domande chiave Come cambiano le regole del combattimento aereo nell'Indo-Pacifico?. Quali assetti strategici rischiano di essere neutralizzati dal missile PL-17?. Perché l'integrazione di questi nuovi adattatori modifica la dottrina cinese?. Come influirà questa minaccia sulla pianificazione operativa degli Stati Uniti?.? In Breve Nuovi piloni del modello J-16 permettono al J-10C attacchi tra 300 e 500 km.. Missile PL-17 mira a neutralizzare assetti AWACS e sistemi di ricognizione nell'Indo-Pacifico.. L'integrazione mira a colpire nodi di comando nel Mar Cinese Meridionale e Taiwan.. La strategia cinese punta all'anti-accesso tramite l'impiego massiccio di vettori economici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cina, nuovi adattatori sul J-10C: attacchi a 500 km nell’Indo-Pacifico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caccia J-10C e missile PL-17: ecco la combo cinese che scuote l'indo-pacificoLa Cina starebbe affinando l’integrazione del missile a lunghissimo raggio PL-17 sul caccia leggero J-10C, segnando così un passaggio rilevante... USA: migliaia di droni nell’Indo-Pacifico per frenare la Cina? Punti chiave Come faranno i droni a sfuggire alla sorveglianza cinese? Perché la capacità industriale di Taiwan rischia di bloccare il piano?...