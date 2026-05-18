Cina la produzione elettrica delle grandi imprese sale del 2,6% ad aprile

Ad aprile, le principali aziende cinesi del settore energetico hanno prodotto complessivamente 744 miliardi di chilowattora di energia elettrica, con un incremento del 2,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. I dati ufficiali indicano che questa crescita si è verificata su base annua e rappresenta un aumento rispetto ai livelli registrati nel periodo precedente. La produzione totale include tutte le fonti energetiche gestite dalle grandi imprese del settore.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La produzione di energia elettrica delle principali imprese cinesi del settore è aumentata ad aprile del 2,6% su base annua, raggiungendo 744 miliardi di chilowattora, secondo i dati ufficiali. Come riferito dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS), infatti, il tasso di crescita è risultato superiore di 1,2 punti percentuali rispetto a quello registrato a marzo. Nei primi quattro mesi dell’anno, la produzione elettrica di queste imprese ha raggiunto complessivamente 3.120 miliardi di chilowattora, con un aumento del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Quanto alle singole fonti, ad aprile la produzione idroelettrica è aumentata del 12,2% su base annua, con un’accelerazione di 1,4 punti percentuali rispetto a marzo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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