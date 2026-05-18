Cina il mercato del lavoro stabile ad aprile

Da ildenaro.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad aprile, il mercato del lavoro in Cina si è mantenuto stabile, con un tasso di disoccupazione urbana pari al 5,2%. Rispetto a marzo, questa percentuale è diminuita di 0,2 punti percentuali, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica. La cifra indica una diminuzione rispetto al mese precedente, segnando un leggero miglioramento nella situazione occupazionale del Paese. La rilevazione si basa sui dati raccolti nelle aree urbane, senza ulteriori dettagli sui settori o le variabili coinvolte.

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PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il mercato cinese del lavoro è rimasto nel complesso stabile ad aprile, con un tasso di disoccupazione urbana rilevato pari al 5,2%, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente, secondo i dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Nei primi quattro mesi dell’anno, il tasso medio rilevato di disoccupazione urbana si è attestato al 5,3%, secondo l’NBS. Il tasso di disoccupazione tra i lavoratori urbani registrati a livello locale è stato del 5,3%, mentre quello dei lavoratori migranti è risultato più basso, al 5%. Nelle 31 principali città cinesi, il tasso di disoccupazione urbana rilevato si è attestato al 5,2% il mese scorso, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto a marzo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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