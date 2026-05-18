Cilento la nave Ghassan Kanafani approda per la Palestina

Una nave con a bordo attivisti e sostenitori ha raggiunto il porto del Cilento, con l’obiettivo di sostenere la causa palestinese. La presenza della nave, chiamata Ghassan Kanafani, ha attirato l’attenzione di diverse persone e ha suscitato discussioni sul ruolo della resistenza contadina nel dibattito locale di Caselle in Pittari. Nel frattempo, sono stati individuati i luoghi dove verranno raccolti i fondi destinati all’ospedale Al-Awda di Gaza, senza ulteriori dettagli sui meccanismi di raccolta.

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? Punti chiave Come influenzerà la resistenza contadina il dibattito politico a Caselle in Pittari?. Dove verranno raccolti i fondi per l'ospedale Al-Awda di Gaza?. Perché la mobilitazione si sposterà dai porti fino ai piccoli centri agricoli?. Chi sosterrà la pressione su Roma e Bruxelles dopo la partenza della nave?.? In Breve Incontro a Caselle in Pittari il 20 maggio presso la Biblioteca del Grano.. Manifestazione Tessiamo la Pace il 21 maggio a Casal Velino con Silvia Pisapia.. Raccolta fondi per l'Al-Awda Hospital di Gaza tramite mercatino e musica.. Campagna 100 Porti e 100 Città per la Palestina promossa da Freedom Flotilla Italia.. L’imbarcazione Ghassan Kanafani attraccherà martedì 19 maggio al porto di Casal Velino per avviare una serie di iniziative di solidarietà in Cilento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cilento, la nave Ghassan Kanafani approda per la Palestina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Freedom Flotilla, a Messina sbarca la Ghassan Kanafani: pieno sostegno al popolo palestineseLa Freedom Flotilla Italia sbarca ufficialmente a Messina, tappa scelta per “100 porti-100 città”, che prevede una tre giorni di iniziative pubbliche... Gaza: la nave Bianca approda a Napoli con 10 tonnellate di ciboSono cinque i volontari della Global Sumud Flotilla che hanno toccato terra a Napoli, nel porto di Mergellina.