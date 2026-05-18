‘Cilentana’ | chiusura al transito per 8 ore a Montano Antilia

Oggi, sulla strada statale 18VAR “Cilentana” in località Massicelle a Montano Antilia, si svolgono lavori di ripristino della pavimentazione. Per permettere le operazioni di intervento, è prevista una chiusura al transito della tratta interessata per circa otto ore, con inizio alle nove del mattino. La chiusura riguarda una porzione specifica della strada e si rende necessaria per garantire la sicurezza durante le attività di riparazione. I dettagli sulla riapertura non sono stati ancora comunicati.

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Tempo di lettura: 2 minuti Per una nuova attività di ripristino della pavimentazione stradale della SS18VAR “Cilentana”, in località Massicelle a Montano Antilia (SA), si rende necessaria una chiusura al transito della tratta di circa 8 ore, programmata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di giovedì 21 maggio. Durante tale fascia oraria, saranno attive deviazioni in loco lungo percorsi alternativi. L’intervento puntuale si rende necessario, come noto, in relazione all’importante dissesto riscontrato in corrispondenza del km 149,150 – occorso per cause esterne alla sede stradale – in relazione al quale Anas si riserva ogni azione legale di tutela per i costi sostenuti per gli interventi di messa in sicurezza della tratta stradale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Cilentana’: chiusura al transito per 8 ore a Montano Antilia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Disagi sulla Cilentana: in programma la chiusura totale tra Massicelle e Montano AntiliaI lavori saranno interrotti proprio per il periodo pasquale e riprenderanno mercoledì 8 aprile, con l'attivazione del senso unico alternato (in... Disagi sulla Cilentana: sondaggi Anas per il dissesto in località Massicelle, a Montano AntiliaIn corso, sulla strada statale 18VAR “Cilentana”, alcuni sondaggi ed approfondimenti tecnici dell'Anas lungo la tratta stradale interessata dal...