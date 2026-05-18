A Grottammare si è diffusa la notizia della morte improvvisa di Raffaele Straccia, ex fornaio di 65 anni. La scomparsa è avvenuta davanti agli amici sul lungomare della città. La notizia ha suscitato grande tristezza tra i residenti e la comunità locale, che lo ricordano come una persona conosciuta e stimata. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause che hanno portato al decesso. La comunità si stringe attorno alla famiglia e ai conoscenti in questo momento di lutto.

Grottammare (Ascoli), 18 maggio 2026 – Cordoglio a Grottammare per l’improvvisa morte di Raffaele Straccia, 65 anni, ex fornaio della città, conosciuto da tutti in paese e sulla Riviera delle Palme. Raffaele, che per un periodo aveva anche fatto il fotografo allo stadio della Sambenedettese, nella tarda mattina di ieri si trovava davanti al ristorante-chalet Savana, sul lungomare della Repubblica di Grottammare, quando è stato colto da un improvviso malore. L’uomo, che non era un cardiopatico e non aveva patologie importanti, si è accasciato a terra e non ha più ripreso conoscenza. Sul posto è arrivato un equipaggio della potes-118 di San Benedetto, i cui sanitari hanno cercato di rianimarlo, con defibrillatore, massaggio cardiaco e infusioni di farmaci, ma ogni tentativo è stato inutile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Choc sul lungomare, l’ex fornaio Raffaele muore all’improvviso davanti agli amici

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