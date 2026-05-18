A Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nella notte tra domenica e lunedì, due donne sono state trovate morte all’interno di un cantiere abbandonato. Le vittime sono state rinvenute senza vita in una zona di lavori in disuso. Le forze dell’ordine hanno fermato un uomo di 49 anni, considerato sospetto nel caso. La scena del ritrovamento ha attirato l’attenzione degli investigatori, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti.

Scoperta choc a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, dove nella notte tra domenica e lunedì due donne sono state trovate senza vita all'interno di un vecchio cantiere abbandonato. Fin da subito gli investigatori hanno ipotizzato un duplice delitto, tesi che è stata poi confermata dalle prime risultanze investigative. In mattinata i carabinieri hanno fermato un 49enne residente a Sant'Anastasia che, al termine di un lungo interrogatorio, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. La Procura di Nola, competente per il territorio, ha aperto un fascicolo per duplice omicidio. Le vittime - una 29enne originaria del Casertano e una donna ucraina di 41 anni - sarebbero state uccise, forse in giorni diversi, dopo aver avuto rapporti intimi con l'uomo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Choc a Pollena Trocchia: due donne trovate morte in un cantiere. Fermato un 49enne

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Choc in provincia di Napoli, due donne morte precipitate in un cantiere edile

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