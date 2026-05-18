Nel cuore di Milano, i giocatori dell'Inter sono stati accolti da tifosi entusiasti durante il passaggio dal bus scoperto. Tra i presenti, alcuni indossavano caschi e magliette con i colori della squadra, mentre altri brandivano megafoni per far sentire il loro sostegno. La scena si è svolta lungo le strade, con il gruppo che si è spostato dal punto di partenza verso lo stadio. I giocatori hanno salutato i presenti prima di arrivare a San Siro per la partita.

“Tutte le famiglie felici si somigliano”, scriveva Lev Tolstoj in Anna Karenina, ma chissà se una di queste avrebbe la genialità di alzare uno striscione capace di tirare dentro i nerazzurri, Chivu, lo scudetto e una hit romena di più di vent’anni fa. “Pazzi di te: Dragostea d’Inter”. Una rivisitazione di “Dragostea Din Tei” - in italiano, “l’amore sotto i tigli” - del 2003. Un omaggio a Cristian Chivu da Resita. Questa la scritta apparsa in Cordusio, prima dell’arrivo del pullman nerazzurro al Duomo intorno alle 23.30. Partito da San Siro verso le 19.30, ha impiegato quattro ore per arrivare in centro, sommerso dalla marea di tifosi interisti lungo tutto il percorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu col caschetto, Lautaro capo ultrà, Dimarco col megafono: il popolo dell'Inter abbraccia la squadra

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