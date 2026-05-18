Chiuso il Cavone a Napoli operazione di Polizia in corso
La Polizia di Stato ha chiuso il Cavone, un'area situata nel centro di Napoli. Gli agenti hanno bloccato gli accessi provenienti da Salvator Rosa e piazza Dante con le volanti presenti sul posto. L’intervento è ancora in corso e non sono stati forniti dettagli sulle ragioni della chiusura o sui provvedimenti adottati. La zona rimane sotto controllo delle forze dell’ordine mentre proseguono le operazioni sul territorio.
Chiuso dalla Polizia di Stato il Cavone al centro di Napoli. Gli accessi da Salvator Rosa e piazza Dante bloccati dalle volanti della polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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