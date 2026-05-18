Chiuso il Cavone a Napoli operazione di Polizia in corso

La Polizia di Stato ha chiuso il Cavone, un'area situata nel centro di Napoli. Gli agenti hanno bloccato gli accessi provenienti da Salvator Rosa e piazza Dante con le volanti presenti sul posto. L’intervento è ancora in corso e non sono stati forniti dettagli sulle ragioni della chiusura o sui provvedimenti adottati. La zona rimane sotto controllo delle forze dell’ordine mentre proseguono le operazioni sul territorio.

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