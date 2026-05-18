Chiuso il Cavone a Napoli operazione di Polizia in corso | accessi bloccati dalle volanti
La Polizia di Stato ha chiuso il Cavone, un luogo nel centro di Napoli, bloccando gli accessi provenienti da Salvator Rosa e piazza Dante. L'intervento è avvenuto questa mattina e le volanti sono rimaste sul posto a vigilare sull’area. La zona è stata interdetta al pubblico e non sono state fornite al momento altre informazioni sulle motivazioni di questa misura. La situazione rimane sotto controllo da parte delle forze dell’ordine.
Chiuso dalla Polizia di Stato il Cavone al centro di Napoli. Gli accessi da Salvator Rosa e piazza Dante bloccati dalle volanti della polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Chiuso dalla Polizia di Stato il Cavone al centro di Napoli. Gli accessi da Salvator Rosa e piazza Dante bloccati dalle volanti della polizia. - Facebook facebook