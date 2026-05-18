Chiuso il Cavone a Napoli operazione di Polizia in corso | accessi bloccati dalle volanti

La Polizia di Stato ha chiuso il Cavone, un luogo nel centro di Napoli, bloccando gli accessi provenienti da Salvator Rosa e piazza Dante. L'intervento è avvenuto questa mattina e le volanti sono rimaste sul posto a vigilare sull’area. La zona è stata interdetta al pubblico e non sono state fornite al momento altre informazioni sulle motivazioni di questa misura. La situazione rimane sotto controllo da parte delle forze dell’ordine.

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