Chiude il sottovia ferroviario di Lungarno Leopardi per lavori alla rete ferroviaria
Martedì 19 maggio, dalle 9 alle 15, il sottovia ferroviario di lungarno Leopardi sarà chiuso al transito veicolare e pedonale. La chiusura riguarda l’intersezione con via Bonanno Pisano e si rende necessaria per permettere lavori sulla rete ferroviaria. L’intervento è programmato e durerà tutto il giorno, coinvolgendo la zona di Lungarno Leopardi. Durante questo arco di tempo, non sarà possibile attraversare il sottovia in entrambe le direzioni.
Nella giornata di martedì 19 maggio, dalle ore 9 alle ore 15, è prevista la chiusura al transito veicolare e pedonale del sottovia ferroviario di lungarno Giacomo Leopardi, all'intersezione con via Bonanno Pisano, per consentire l'esecuzione di alcuni interventi da parte di Rete ferroviaria. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Sullo stesso argomento
Dal 14 aprile al via i lavori alla rete del gas su lungarno alle GrazieFirenze, 11 aprile 2026 – Oltre al cantiere della linea della tramvia per Bagno a Ripoli, dalla prossima settimana scattano diversi interventi in...
Leggi anche: Al via il potenziamento della rete gas nel centro storico, lavori sul Lungarno delle Grazie