Chiude il sottovia ferroviario di Lungarno Leopardi per lavori alla rete ferroviaria

Martedì 19 maggio, dalle 9 alle 15, il sottovia ferroviario di lungarno Leopardi sarà chiuso al transito veicolare e pedonale. La chiusura riguarda l’intersezione con via Bonanno Pisano e si rende necessaria per permettere lavori sulla rete ferroviaria. L’intervento è programmato e durerà tutto il giorno, coinvolgendo la zona di Lungarno Leopardi. Durante questo arco di tempo, non sarà possibile attraversare il sottovia in entrambe le direzioni.

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