Chiesi Italia | obiettivo Net Zero al 2035 per la salute del futuro

Chiesi Italia ha annunciato l’obiettivo di raggiungere il Net Zero entro il 2035, con l’intento di contribuire alla tutela della salute futura. La società si impegna a ridurre le emissioni di gas serra e a migliorare la qualità dell’aria, riconoscendo l’impatto diretto di quest’ultima sulla prevenzione delle malattie respiratorie. La scelta di puntare al Net Zero avviene diversi anni prima rispetto agli Accordi di Parigi, evidenziando una strategia anticipata nel rispetto delle normative ambientali.

? Punti chiave Come influisce la qualità dell'aria sulla prevenzione delle malattie respiratorie?. Perché Chiesi punta al Net Zero ben prima degli Accordi di Parigi?. Chi ha promosso il progetto cinematografico nelle periferie di Milano?. Come può il cinema aiutare a sensibilizzare le nuove generazioni?.? In Breve Evento conclusivo del progetto Ciak si crea presso l'Auditorium di Corvetto a Milano.. Associazione 3 Ets e attrice Sarah Maestri sostengono l'iniziativa educativa e culturale.. Progetto supportato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.. Intervista alla scrittrice Giacinta Cavagna nel vodcast Il Piacere della Lettura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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