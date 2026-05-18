Il capitano di una squadra di calcio ha commentato la situazione attuale, affermando che si vive giorno per giorno, con una giornata precedente considerata negativa. Ha aggiunto che l’obiettivo è completare il campionato senza ulteriori interruzioni o problemi. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento di tensione legata all’andamento della stagione e alle difficoltà incontrate nelle recenti partite. Al momento, non sono state annunciate decisioni ufficiali riguardo al prosieguo del campionato.

. Le parole del dirigente della Juventus. Giorgio Chiellini, attuale Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto in collegamento video con l’evento di presentazione del 24° Memorial Niccolò Galli, svoltosi a Firenze. L’ex difensore ha aperto il suo intervento salutando i presenti: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Mi dispiace non essere lì con voi, vedo tanti amici nella sala. Spero di venire il prossimo anno in presenza ». Alla domanda sul suo legame storico con la Fondazione Galli, il dirigente bianconero ha risposto con profonda commozione: « Ho avuto la fortuna di vedere Niccolò, aveva solo un anno più di me. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiellini: «Viviamo alla giornata, quella di ieri sicuramente negativa. Ora aspettiamo di finire il campionato»

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