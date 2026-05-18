Chiediamo il rilascio degli equipaggi della Flotilla | Rete Pace Ferrara torna in piazza
Martedì 19 alle 18, Rete Pace Ferrara tornerà in piazza per chiedere il rilascio immediato di tutti gli equipaggi della Global Sumud Flotilla, sequestrati dall’esercito israeliano. La manifestazione si svolgerà nello stesso luogo di sempre, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vicenda. La richiesta di liberare i membri dell’equipaggio coinvolti nel sequestro è al centro dell’attenzione dell’associazione, che invita cittadini e rappresentanti a partecipare.
Rete Pace torna in piazza. Lo farà martedì 19, alle 18, per chiedere “l'immediato rilascio di tutti gli equipaggi della Global Sumud Flotilla sequestrati dall'esercito israeliano”. L’appuntamento è, come ormai da tradizione, in piazza della Cattedrale.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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