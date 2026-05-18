Chiede un passaggio in auto a un’amica e nasconde droga e coltelli nella sua borsetta senza dirle nulla

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Busto Arsizio con l’accusa di detenzione di droga e armi. La Polizia ha scoperto che, chiedendo un passaggio a un’amica, aveva nascosto nella borsetta sia sostanze stupefacenti che coltelli, senza informarla. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo che gli agenti hanno notato comportamenti sospetti. L’indagine ha portato al sequestro di droga e armi, e l’uomo ha un precedente penale.

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Busto Arsizio (Varese), 18 maggio 2026 – La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino italiano di 28 anni, con alle spalle una lunga lista di precedenti di Polizia. Gli agenti della Stradale di Busto Arsizio - Olgiate Olona, durante un servizio di pattugliamento lungo l’autostrada A8, nei pressi della barriera di Milano Nord, nel territorio di Rho, hanno sottoposto ad un controllo un’auto con a bordo il ventottenne già pregiudicato e una donna che si trovava alla guida. L’attenzione degli agenti è stata attirata dal comportamento dell’uomo: non appena il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiede un passaggio in auto a un’amica e nasconde droga e coltelli nella sua borsetta senza dirle nulla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AIUTO: LA MIA CRUSH è SPARITA nel BOSCO! *lollo che fine ha fatto* Sullo stesso argomento Nasconde cosmetici nella borsetta: 37enne denunciata a Sorbolo MezzaniNei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma una 37enne originaria... Alatri, in auto con coltelli, droga e una pistola senza tappo rosso: denunciati tre giovaniI ragazzi, tutti residenti a Isola del Liri, hanno tentato di eludere un posto di controllo dei Carabinieri accampando la scusa di un appuntamento Un... Chiede un passaggio in auto a un’amica e nasconde droga e coltelli nella sua borsetta senza dirle nullaBusto Arsizio, la donna, sotto choc quando la Stradale ha bloccato il veicolo alla barriera dell’Autolaghi, non si era accorta di nulla. Allo spacciatore finito in carcere sequestrati anche contanti e ... ilgiorno.it Chiedere gentilmente un passaggio a casa reddit Quella Valle dei Signori da un secolo è Valli del Pasubio. Il decreto, del 1926, voleva sancire il passaggio da un territorio legato alle famiglie nobili al suo elemento simbolo x.com Chiede passaggio per tornare a casa. Gli viene negato, scoppia una liteLa polizia è intervenuta due volte in poche ore per liti scoppiate in strada e in casa. Sabato pomeriggio attorno alle 14.15 gli agenti delle volanti sono intervenuti in via Flaminia, a seguito di ... ilrestodelcarlino.it