Chiariello su Conte | futuro aperto dopo la Champions

Il Napoli ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Pisa, assicurandosi la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo questa partita, il futuro dell’allenatore è stato oggetto di discussioni, con alcuni commentatori che hanno sottolineato come la competizione possa influenzare le decisioni future. La qualificazione alla Champions rappresenta un risultato importante per il club, che rafforza la posizione in campionato e apre nuove possibilità per la stagione successiva.

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Il Napoli ha blindato la qualificazione alla prossima Champions League con il successo per 3-0 sul Pisa. Una vittoria netta, mai realmente in discussione, contro una squadra già retrocessa. A brillare sono stati soprattutto Scott McTominay, ancora in gol, Rasmus Hojlund, tornato a segnare nel finale, e Amir Rrahmani. Decisivo anche Alex Meret, bravo a chiudere la porta quando il Pisa ha provato a rientrare in partita. Nel suo editoriale a Campania Sport su Canale 21, Umberto Chiariello ha sottolineato il valore del risultato, ma ha ricordato che il secondo posto non è ancora matematico. Al Napoli basterà un punto contro l’Udinese per chiudere davanti a Milan e Roma. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Chiariello su Conte: futuro aperto dopo la Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sabatini su Conte e Italiano: futuro Napoli aperto Chiariello: il futuro di Conte dipende dall’intesa col clubLe dichiarazioni di Antonio Conte dopo la vittoria contro il Lecce continuano ad alimentare il dibattito sul futuro dell’allenatore e sulla... Chiariello su Conte: futuro aperto dopo la ChampionsForzAzzurri.net - Chiariello su Conte: futuro aperto dopo la Champions Il Napoli ha blindato la qualificazione alla prossima Champions League con il successo per 3-0 sul ... forzazzurri.net Napoli in crisi, Chiariello apre il caso ConteForzAzzurri.net - Napoli in crisi, Chiariello apre il caso Conte La sconfitta contro il Bologna ha riaperto con forza il dibattito sul finale di stagione del Napoli e sul ... forzazzurri.net