Durante la trasmissione Campania Sport, trasmessa su Canale 21, Umberto Chiariello ha commentato le recenti dichiarazioni di Antonio Conte nel post partita, affermando di non voler cadere nella trappola di rispondere alle sue parole. Chiariello ha detto che le discussioni attuali sono concentrate su quanto detto dall’allenatore dopo la partita, senza aggiungere dettagli o valutazioni personali. La conversazione si è concentrata sulle dichiarazioni di Conte senza ulteriori approfondimenti o commenti.

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Campania Sport in onda su Canale 21: “ Quello che tiene banco sono le dichiarazioni di Antonio Conte nel post partita. Antonio Conte ha fatto quello che fece Maurizio Sarri: “Non finirò mai di ringraziare Aurelio De Laurentiis per avermi dato l’opportunità di allenare a Napoli, che è un’emozione unica da vivere almeno una volta nella vita”. Va bene, è un testo già scritto, se lo passano di allenatore in allenatore. “Noi abbiamo un solido rapporto di amicizia, un ottimo rapporto di amicizia”: che vuol dire, che non litigherete sulla buonuscita? Questo ci fa intendere, perché poi è un problema di buonuscita, alla fine. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Chiariello: “Non cado nella trappola di Conte”

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Umberto CHIARIELLO contro Manuel PARLATO sulla stagione del Napoli di Antonio CONTE a CAMPANIA SPORT

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