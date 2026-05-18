Chiara Galiazzo Nuova Luce tour | tappa al Teatro Corso di Mestre

Da veneziatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 27 novembre 2026 Chiara Galiazzo porta al Teatro Corso di Mestre "Nuova Luce", show che combina voce, quartetto d'archi e sonorità elettroniche per rileggere le canzoni più note in una veste inedita. In scaletta anche "Basta poco", singolo in uscita l'8 maggio. Produzione Spettacolo Live.Data. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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