Chiara Galiazzo Nuova Luce tour | tappa al Teatro Corso di Mestre

Il 27 novembre 2026 Chiara Galiazzo porta al Teatro Corso di Mestre "Nuova Luce", show che combina voce, quartetto d'archi e sonorità elettroniche per rileggere le canzoni più note in una veste inedita. In scaletta anche "Basta poco", singolo in uscita l'8 maggio. Produzione Spettacolo Live.Data. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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