Dopo quindici anni, l’imprenditrice torna a partecipare al Festival di Cannes. Lo scorso evento aveva segnato il debutto sulla celebre passerella, e questa volta si presenta ancora una volta per il red carpet di un film in concorso. La presenza avviene dopo un periodo segnato da una crisi personale, che ha coinvolto anche il rapporto con il partner. La regista francese Jeanne Herry ha diretto il film presentato in questa edizione.

Quando è comparsa per la prima volta a Cannes, nel 2011, per il tappeto rosso del film Habemus Papam di Nanni Moretti, il termine «influencer» praticamente non esisteva ancora nel linguaggio comune. Il suo blog The Blonde Salad era nato da poco e lei era conosciuta soprattutto negli ambienti della moda online. La sua presenza sulla Croisette era quasi curiosa: una fashion blogger italiana invitata in uno degli eventi più esclusivi del cinema internazionale, dove le protagoniste erano tutte attrici, modelle e star hollywoodiane. Lei stessa, anni dopo, ha rivelato sui suoi social: «Ero spaventata che nessuno mi riconoscesse, ma alla fine è stato un grande successo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Ferragni torna al Festival di Cannes, quindici anni dopo la prima volta: la ragazza di The Blonde Salad, i Ferragnez e il ritorno dopo la crisi

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