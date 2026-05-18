Chiara Ferragni | la rinascita sul red carpet più atteso dell’anno

Sul red carpet più atteso dell’anno, un’imprenditrice digitale ha fatto il suo ritorno in pubblico. La sua presenza ha attirato l’attenzione con un look che richiama un’eleganza classica e senza tempo. Accanto alle scelte di stile, si sono notati anche alcuni riferimenti a questioni sentimentali mai prima affrontate pubblicamente. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi personaggi noti, con un’attenzione crescente verso le dinamiche personali e professionali dell’individuo.

Un’eleganza senza tempo e risvolti sentimentali inediti caratterizzano l’ultima apparizione pubblica dell’imprenditrice digitale sulla rinomata passerella internazionale Chiara Ferragni torna a Cannes e riconquista la Croisette con la sicurezza di chi conosce bene il linguaggio del red carpet internazionale, scegliendo la 79ª edizione del Festival di Cannes come palcoscenico del suo ritorno sotto i riflettori globali. L’imprenditrice digitale italiana ha sfilato all’anteprima di “Garance” (Another Day), il nuovo film della regista Jeanne Herry, catturando l’attenzione dei fotografi con un abito verde e nero tempestato di ricami floreali e paillettes, una scelta che richiama l’estetica della Riviera ma la reinterpreta in chiave contemporanea, tra sensualità controllata e presenza scenica. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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