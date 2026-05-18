Chiamano gli indagati per aiutarli in cambio di soldi | l’intercettazione di Sempio sulla corruzione a Pavia
In un’indagine del 2025, un’intercettazione rivela Andrea Sempio, coinvolto nell’omicidio di Chiara Poggi, che parla di chiamare gli indagati per aiutarli in cambio di denaro. Nella conversazione si menziona anche il “sistema Pavia”, collegato a un’operazione anticorruzione denominata “Clean”. L’audio è stato acquisito nell’ambito delle indagini in corso e contiene riferimenti diretti alle pratiche di corruzione e alle modalità di interazione tra le persone coinvolte.
In una intercettazione del 2025 si sente Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, fare riferimento anche al "sistema Pavia" al centro dell'operazione anticorruzione denominata "Clean". Cosa emerge dall'informativa dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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