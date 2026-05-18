Chiamano gli indagati per aiutarli in cambio di soldi | l’intercettazione di Sempio sulla corruzione a Pavia

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’indagine del 2025, un’intercettazione rivela Andrea Sempio, coinvolto nell’omicidio di Chiara Poggi, che parla di chiamare gli indagati per aiutarli in cambio di denaro. Nella conversazione si menziona anche il “sistema Pavia”, collegato a un’operazione anticorruzione denominata “Clean”. L’audio è stato acquisito nell’ambito delle indagini in corso e contiene riferimenti diretti alle pratiche di corruzione e alle modalità di interazione tra le persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In una intercettazione del 2025 si sente Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, fare riferimento anche al "sistema Pavia" al centro dell'operazione anticorruzione denominata "Clean". Cosa emerge dall'informativa dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

“Sistema Pavia”, condannato l’ex ufficiale dei carabinieri Maurizio Pappalardo per corruzione e stalkingL'ex ufficiale dei carabinieri Maurizio Pappalardo è stato condannato in primo grado a 5 anni e 8 mesi per corruzione e stalking, mentre il...

Leggi anche: Corruzione a Nola: 10 indagati per voti in cambio di denaro e favori.

chiamano gli indagati perChiamano gli indagati per aiutarli in cambio di soldi: l’intercettazione di Sempio sulla corruzione a PaviaIn una intercettazione del 2025 si sente Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, fare riferimento anche al sistema Pavia al ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web