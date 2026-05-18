Chiamano gli indagati per aiutarli in cambio di soldi | l’intercettazione di Sempio sulla corruzione a Pavia

In un’indagine del 2025, un’intercettazione rivela Andrea Sempio, coinvolto nell’omicidio di Chiara Poggi, che parla di chiamare gli indagati per aiutarli in cambio di denaro. Nella conversazione si menziona anche il “sistema Pavia”, collegato a un’operazione anticorruzione denominata “Clean”. L’audio è stato acquisito nell’ambito delle indagini in corso e contiene riferimenti diretti alle pratiche di corruzione e alle modalità di interazione tra le persone coinvolte.

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